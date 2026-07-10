Son dakika... Rusya sessizliğini bozdu: F-35 adımı sonrası S-400'lerle ilgili ilk açıklama

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yeşil ışık yakmasının ardından, Ankara'nın programdan çıkarılmasına neden olan S-400'lerle ilgili Kremlin de sesizliği bozdu.

S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı değerlendiriliyor

Sputnik'te yer alan habere göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin elindeki S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satılması veya devredilmesine ilişkin iddialar hakkında Ankara ile temasların sürdüğünü söyledi.

Peskov, konunun Rusya açısından son derece hassas olduğunu belirterek, S-400'lerin olası yeniden satışına ilişkin görüşmelerin diplomatik kanallar üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

"Süper hassas bir konu"

S-400 sistemlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, olası satış veya devir sürecini "süper hassas bir konu" olarak tanımlarken Türkiye ile bu konuda iletişim kanallarının açık olduğunu ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile getirdi.

Moskova yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşmalarının, sistemlere ait hassas teknik verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören hükümler içerdiğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ABD-Türkiye arasında savunma krizine yol açmış, Washington Ankara'yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya başlamıştı.

Ancak birkaç gün önce Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklarken, F-35 sürecinin de yeniden değerlendirileceği mesajını verdi. Şimdi F- 35'lerin önünde tek engel S-400'ler.