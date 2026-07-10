Savunma bankasında Türkiye sürprizi! Ankara'nın kararı belli oldu

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Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından Kanada öncülüğünde, NATO müttefiklerinin savunma sanayi yatırımlarını desteklemek için bir banka kurulması kararlaştırılmıştı.

"Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (DSRB)" adıyla, 2027 yılında faaliyete geçmesi ve yaklaşık 134 milyar dolarlık sermayeyle kurulması plananlanan banka savunma şirketlerine ve KOBİ'lere uzun vadeli finansman sağlamayı hedefliyordu.

Türkiye'nin de içinde olacağı iddia edilen bankaya Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna da katılma taahhüdünde bulundu.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye şimdilik çok taraflı savunma bankasına katılmama kararı aldı.

Karar ortak değerlendirme sonucunda alındı

Kanada'nın Montreal kentinde MSB, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı müzakerelerin ardından Türkiye'nin mevcut aşamada bankaya katılmayacağı öğrenildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise bankanın ilerleyen süreçte yeni üyelere açık olacağını belirtirken, projenin resmen hayata geçebilmesi için kurucu ülkelerin gerekli onay süreçlerini tamamlaması bekleniyor.