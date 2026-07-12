İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, yabancı müdahalenin bölgede istikrarsız bir güvenlik ortamı oluşturduğu ve daha önce yapılan uyarılara rağmen bazı gemilerin "yetkisiz rotalarda" ilerlemeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Devrim Muhafızları, uyarıları dikkate almayan bir geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu belirterek, bu gelişmenin ardından boğazın kapatılması kararının alındığını bildirdi. Açıklamada, ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sona erene kadar hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla eş zamanlı olarak bölgedeki askeri gerilim de hızla tırmandı.

İran basını, ABD'nin Buşehr ve Aseluye başta olmak üzere İran'ın güneyindeki bazı noktaları hedef aldığını, Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas, Çabahar ve Sirik kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz'deki bir kargo gemisine yönelik saldırıya misilleme olarak İran'a yeni bir operasyon başlattığını açıkladı. Açıklamada, bu hafta gerçekleştirilen üçüncü saldırı dalgasında 140 askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

İran da buna karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki ABD üslerine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Bahreyn'de sirenler çalarken, Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ayrıca Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan komuta kontrol merkezi ile MQ-9 İHA hangarlarının vurulduğunu öne sürdü.

Kargo gemisinde hasar, bir mürettebat kayıp

İran'ın "yetkisiz rotada seyretmekle" suçladığı GFS Galaxy adlı konteyner gemisinin uyarı ateşi sonrası hasar aldığı bildirildi. Geminin güvertesinde yangın çıktığı, seyrine devam edemediği ve mürettebattan bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Ateşkes fiilen sona erdi

Washington ile Tahran yönetimleri, Pakistan'ın arabuluculuğunda 14 Haziran'da çatışmaların durdurulmasını ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata varmıştı.

Ancak son haftalarda Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan saldırılar ve karşılıklı askeri operasyonlar, ateşkes sürecini fiilen sona erdirdi. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, "Bence ateşkes bitti" ifadelerini kullanmış, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a ateşkesin sona erdiğinin açık şekilde iletildiğini belirtmişti.

Enerji piyasalarının odağında Hürmüz

Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kararı, küresel enerji arzı ve deniz ticareti açısından yeni riskleri gündeme taşıdı. Uluslararası piyasalarda gözler, boğazın ne kadar süre kapalı kalacağına ve ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin seyrine çevrildi.