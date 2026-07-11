Şirket emeklilerine 113 milyon dolar ek ödeme yapacak

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AT&T, yaklaşık 300 bin mevcut ve eski çalışanı kapsayan emeklilik davasını sonuçlandırmak için toplam 184,1 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Uzlaşma tutarının 149,1 milyon dolarlık bölümü çalışanlara yapılacak ek emeklilik ödemelerine ayrılacak. Kalan tutar ise avukatlık ücretleri ve dava giderlerinde kullanılabilecek.

San Francisco federal mahkemesine sunulan anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için hâkim onayı gerekiyor.

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor

Dava, AT&T’nin evli çalışanlara sunduğu emeklilik ödemelerinin, bekar çalışanlara verilen seçeneklerle aktüeryal açıdan eşdeğer olmadığı iddiasıyla açıldı.

Çalışanlar, şirketin aylık ödemeleri hesaplarken onlarca yıl öncesine ait ölüm oranı tablolarını kullandığını savundu. Eski verilerin özellikle evli çalışanlara bağlanan aylıkların daha düşük hesaplanmasına neden olduğu öne sürüldü.

Ekim 2020’de açılan toplu dava yaklaşık 300 bin mevcut ve eski çalışanı ilgilendiriyor.

Emeklilere 113,5 milyon dolar ayrıldı

Uzlaşma belgelerine göre çalışanlara ayrılan 149,1 milyon doların 113,5 milyon dolarlık bölümü emekli olmuş kişilere ödenecek.

Halen AT&T bünyesinde çalışanlar için ise 35,6 milyon dolarlık ek ödeme ayrıldı. Ödemelerin hangi yöntemle ve ne zaman yapılacağı, mahkemenin uzlaşmayı onaylamasının ardından kesinleşecek.

Davacıların avukatları, hukuki ücretler ve diğer dava giderleri için 35 milyon dolara kadar ödeme talep edebilecek. Böylece anlaşmanın toplam büyüklüğü 184,1 milyon dolara ulaşıyor.

Eski hesaplama yöntemi tartışıldı

Davacılar, AT&T’nin emeklilik planındaki bazı ödeme seçeneklerinin 1974 tarihli Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası’na aykırı olduğunu ileri sürdü.

ABD’deki düzenleme, emeklilik planlarında sunulan farklı ödeme seçeneklerinin aktüeryal değer bakımından birbirine denk olmasını gerektiriyor.

Çalışan tarafı, şirketin kullandığı eski ölüm oranı ve faiz varsayımlarının bu dengeyi bozduğunu savundu.

Şirket iddiaları reddetti



AT&T, uzlaşmayı kabul etmesine rağmen emeklilik planını yasa dışı biçimde yönettiği iddialarını reddetti.

Şirket, uzun sürebilecek yargılama sürecinin maliyetinden ve oluşturacağı iş yükünden kaçınmak amacıyla anlaşma yolunu seçtiğini bildirdi.

Uzlaşmanın kesinleşmesi ve ek emeklilik ödemelerinin başlaması için federal hâkimin onayı beklenecek.