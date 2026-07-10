New York ve Londra olmadı Çin Shein’e Hong Kong yolunu açtı

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Çin, yaklaşık bir yıldır onay bekleyen Shein’in Hong Kong’da halka arzına izin verdi. New York ve Londra girişimleri sonuçsuz kalan hızlı moda şirketinin önünde Hong Kong Borsası incelemesi ve halka arz koşullarının belirlenmesi kaldı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, çevrim içi hızlı moda şirketi Shein’in Hong Kong’da halka arz edilmesine onay verdi.

Kararla birlikte Shein’in New York ve Londra’da sonuçlandıramadığı borsa planını Hong Kong üzerinden sürdürmesinin önü açıldı. Şirket, Çin’den gerekli izni almak için yaklaşık bir yıldır bekliyordu.

Bir yıllık bekleyiş sona erdi

Reuters’a bilgi veren bir kaynak, halka arz izninin Çin yönetiminin en üst kademelerinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çin’de kurulan ve merkezini 2022’de Singapur’a taşıyan Shein, şirket yapısına rağmen üretim ağının büyük bölümünün Çin’de bulunması nedeniyle ülkenin yurt dışı halka arz kurallarına tabi tutuluyor.

Shein’in ürünleri büyük ölçüde Çin’deki yaklaşık 7 bin bağımsız tedarikçi tarafından üretiliyor. Şirket yaklaşık 150 ülkede çevrim içi satış gerçekleştiriyor.

Üçüncü halka arz rotası Hong Kong oldu

Shein ilk olarak 2023’ün sonlarında New York’ta halka arz için gizli başvuru yaptı. Ancak ABD’li siyasetçilerin tedarik zinciri ve Çin bağlantılarına ilişkin itirazları sürecin ilerlemesini engelledi.

Şirket daha sonra rotasını Londra’ya çevirdi. İngiltere Finansal Davranış Otoritesi, Shein’in halka arz planını 2025’te onayladı ancak Çin’den gerekli izin çıkmadı.

Londra planının ilerlememesi üzerine Shein, Hong Kong Borsası’na gizli izahname sundu. Çin’in son kararı, şirketin üçüncü halka arz girişimindeki en önemli düzenleyici engellerden birini kaldırdı.

Halka arzın ayrıntıları açıklanmadı

Shein’in halka arzda ne kadar kaynak toplamayı hedeflediği, şirket için belirlenecek değerleme, hisse fiyatı ve işlem tarihi henüz açıklanmadı.

Şirket, 2023’te gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık özel finansman turunda 66 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu rakam, bir yıl önceki finansman turunda oluşan yaklaşık 100 milyar dolarlık değerlemenin üçte bir altında kalmıştı.

Shein’in Londra’daki halka arz planında değerlemenin yaklaşık 50 milyar dolara çekilebileceği bildirilmişti. Hong Kong sürecinde kullanılacak değerleme ise kamuoyuna açıklanmadı.

Hong Kong Borsası incelemesi sürecek

Çin’den alınan izin, Shein hisselerinin doğrudan işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmiyor. Şirketin Hong Kong Borsası’nın inceleme sürecini tamamlaması ve kotasyon duruşmasından geçmesi gerekiyor.

Shein’in başvurusunu gizli yapması nedeniyle şirketin finansal sonuçları, riskleri ve halka arzda satılması planlanan pay miktarı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Başvuru belgelerinin Hong Kong Borsası’ndaki son incelemenin ardından yayımlanması bekleniyor. Halka arzın kesin takvimi de bu sürecin tamamlanmasından sonra netleşecek.

İş modeli vergi baskısıyla karşılaştı

Shein’in büyümesinde, Çin’de üretilen düşük fiyatlı ürünlerin doğrudan müşterilere gönderilmesi etkili oldu. Şirket, bu modelle mağaza ve stok maliyetlerini sınırlayarak ürünlerini çok sayıda pazarda düşük fiyatlarla satışa sundu.

ABD’nin Çin’den gelen düşük değerli e-ticaret paketlerine uygulanan gümrük muafiyetini kaldırması, şirketin en büyük pazarındaki maliyetlerini artırdı. Avrupa Birliği de düşük değerli paketlere yönelik gümrük düzenlemelerini sıkılaştırdı.

Vergi değişikliklerinin Shein’in kârlılığı ve büyüme beklentileri üzerindeki etkisi, Hong Kong’daki halka arz değerlemesinde yatırımcıların izleyeceği başlıklar arasında bulunuyor.