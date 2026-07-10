7-Eleven mağazalarında robotlu dönem gündemde

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SoftBank Corp ve PayPay, 7-Eleven’ın sahibi Seven & i Holdings’e yüz milyarlarca yen yatırım yapmak için görüşüyor. Plan, yapay zekâ destekli mağaza yönetimi ve personel ihtiyacını azaltacak otonom robotları kapsıyor.

Tokyo Borsası’nda 9434 koduyla işlem gören SoftBank Corp ile Nasdaq’ta PAYP koduyla işlem gören PayPay, Japon perakende şirketi Seven & i Holdings’e ortak olmayı değerlendiriyor.

Görüşülen yatırımın toplam büyüklüğünün yüz milyarlarca yene ulaşabileceği belirtiliyor. Sumitomo Mitsui Financial Group bünyesindeki Sumitomo Mitsui Card’ın da yatırımcılar arasında yer alabileceği ifade ediliyor.

Yüz milyarlarca yen masada

Seven & i Holdings, Tokyo Borsası’nda 3382 koduyla işlem görüyor. Şirket, 7-Eleven mağazalarını dünya genelinde işletirken en büyük pazarlarını Japonya ve ABD oluşturuyor.

Tarafların olası yatırımın büyüklüğü, hisse oranı ve işlem takvimi üzerindeki görüşmeleri sürüyor. Reuters söz konusu bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadı. SoftBank ile Sumitomo Mitsui Financial Group yorum yapmazken Seven & i Holdings açıklama talebine yanıt vermedi.

Robotlar mağazalara girecek

SoftBank, yatırımın gerçekleşmesi halinde kendi yapay zekâ teknolojisini Seven & i mağazalarının yönetiminde kullanmayı planlıyor. Teknoloji; stok takibi, ürün yerleşimi, sipariş planlaması ve günlük operasyonların yönetiminde devreye alınabilir.

Otonom robotların ise mağazalardaki personel ihtiyacını azaltması hedefleniyor. Japonya’da yaşlanan nüfus ve hizmet sektöründeki çalışan açığı, perakende şirketlerini otomasyon yatırımlarına yöneltiyor.

Robotların hangi görevleri üstleneceği ve uygulamanın kaç mağazada başlayacağı henüz açıklanmadı. Tarafların anlaşmaya varması halinde ilk aşamada belirli mağazalarda deneme programı uygulanması beklenebilir.

OpenAI teknolojisi kullanılacak

SoftBank Corp, kurumsal müşterilere yönelik yapay zekâ araçları geliştirmek için OpenAI ile çalışıyor. Şirket, söz konusu teknolojileri mağaza yönetimine uyarlayarak perakende operasyonlarını daha düşük iş gücüyle yürütmeyi amaçlıyor.

SoftBank Group’un OpenAI yatırımlarına ayırdığı toplam kaynağın 2026 sonuna kadar 60 milyar doları aşması bekleniyor. Seven & i görüşmeleri, grubun yapay zekâyı yalnızca yazılım ve veri merkezi yatırımlarında değil, fiziksel mağazalarda da kullanma planının bir parçasını oluşturuyor.

PayPay’in olası ortaklığı, ödeme verilerinin mağaza operasyonlarıyla birleştirilmesine alan açabilir. Dijital ödeme sistemi; müşteri trafiği, alışveriş alışkanlıkları ve kampanya yönetimi tarafında kullanılabilecek bir veri altyapısı sunuyor.

Satın alma baskısı geride kaldı

Yatırım görüşmeleri, Seven & i Holdings’in Kanadalı perakende şirketi Alimentation Couche-Tard ile yaşadığı satın alma mücadelesinin sona ermesinden yaklaşık bir yıl sonra gündeme geldi.

Couche-Tard’ın teklifi kabul edilseydi işlem, Japonya tarihindeki en büyük yabancı şirket satın alması olacaktı. Sürecin sona ermesinin ardından Seven & i, mağaza ağını büyütme ve operasyonel verimliliği artırma planlarına ağırlık verdi.

Piyasa tarafında yatırımın tutarı, SoftBank ve PayPay’in elde edeceği pay oranı ile yapay zekâ sistemlerinin hangi mağazalarda kullanılacağı izlenecek. Tarafların bağlayıcı bir anlaşmaya ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin henüz açıklanmış bir takvim bulunmuyor.