Sanayi üretimi frene bastı: En büyük kayıp imalatta

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026'ya ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı.

Aylık bazdaki düşüşte en büyük etki imalat sanayisindeki gerilemeden kaynaklandı.

İmalat sanayi yüzde 3,3 geriledi

Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı endeksi aylık bazda yüzde 1,5 artarken, imalat sanayisi endeksi yüzde 3,3 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe ise endeks yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Yıllık verilere bakıldığında ise sanayi üretimindeki görünüm daha sınırlı değişti.

Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. İmalat sanayisi endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1 artış gösterdi.