Fed'de ibre tersine döndü: Faiz kararında konuşulan tek senaryo…

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29 Temmuz'da gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde piyasa beklentileri netleşmeye başladı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, temmuz ayında faiz indirimi ihtimalini tamamen gündemden çıkardı.

Vadeli işlem piyasalarında Fed'in politika faizini mevcut yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakma olasılığı yüzde 74,9 olarak hesaplanırken, 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 25,1 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, temmuz toplantısında faiz indirimi olasılığını ise yüzde 0 olarak fiyatlıyor.

Enflasyon beklentileri değiştirdi

Yılın başında birçok yatırımcı Fed'in geçen yıl başlattığı faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyordu. Ancak son dönemde açıklanan enflasyon verileri bu beklentiyi tersine çevirdi.

Mayıs ayında ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,2'ye yükselirken, Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu yüzde 4,1, çekirdek PCE ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Böylece tüm göstergeler Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Güçlü istihdam Fed'in elini rahatlatıyor

İş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruması da Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesine imkan tanıyor. Haziran ayında ABD ekonomisi 57 bin kişilik yeni istihdam oluştururken işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesine geriledi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlığında gerçekleştirilen haziran toplantısında yayımlanan projeksiyonlarda, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltildi. Fed yetkililerinin yarısı bu yıl en az bir faiz artışı öngörüyor.

Gözler yeni verilerde

Ekonomistler, 29 Temmuz'daki toplantı öncesinde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin Fed'in kararında belirleyici olacağını değerlendiriyor. Beklentilerin üzerinde gelecek yeni enflasyon verileri faiz artışı ihtimalini artırabilirken, zayıflayacak istihdam verileri ise Fed'in faizleri sabit bırakmasını destekleyebilir.