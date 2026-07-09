Kapanma kararı alan 90 yıllık mobilya mağazası yüzde 70 indirim yaptı

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İngiltere'de uzun yıllardır hizmet veren köklü mobilya mağazalarından biri daha kepenk indiriyor. Northampton merkezli Jones the Furnishers, yaklaşık 90 yıllık faaliyetinin ardından mağazasını kapatma kararı alırken, stokları eritmek amacıyla büyük bir tasfiye kampanyası başlattı. Müşteriler, birçok üründe yüzde 70'e varan indirimlerden yararlanabilecek.

İngiltere'nin Northampton kentindeki Jones the Furnishers, 90 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyordu. Kettering Road üzerindeki üç katlı mağaza, şirketin faaliyetlerini sonlandırma kararı kapsamında önümüzdeki ay kapılarını tamamen kapatacak.

Yüzde 70'e varan indirim başladı

Şirket, kapanış öncesinde mağazadaki stokları eritmek amacıyla büyük bir tasfiye kampanyası başlattı.

Yatak, koltuk, yemek masası ve berjer gibi çok sayıda mobilya ürününde fiyatlar yüzde 70'e varan oranlarda düşürüldü. Tempur, La-Z-Boy, Parker Knoll, Sherborne ve Duresta gibi tanınmış markaların ürünleri de kampanya kapsamına alındı.

Şirketin kapanacağını öğrenen müşterilerin mağazaya ilgisi yalnızca indirimlerle sınırlı kalmadı.

Mağaza yönetimi, birçok müşterinin alışveriş yapmak yerine yıllardır hizmet veren çalışanlara teşekkür etmek ve iyi dileklerini iletmek için mağazaya geldiğini açıkladı. Mağaza müdür yardımcısı Derek Hunt, gördükleri ilgiden büyük şaşkınlık duyduklarını belirtti. Jones the Furnishers'ın son satış gününün 31 Ağustos olması bekleniyor.