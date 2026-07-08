İmar yönetmeliğinde yeni dönem: Ofislerin konuta dönüşümüne izin

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Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda bulunan ve ofis veya büro ruhsatıyla inşa edilmiş yapılarda kullanım değişikliği yapılabilecek. Buna göre, binanın toplam kullanımının yüzde 60'ını aşmamak kaydıyla ofisler konuta dönüştürülebilecek. Bu dönüşüm için tadilat ruhsatı işlemlerinin 1 Temmuz 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek.

Asansör ve emsal hesabında yeni kurallar

Habertürk'ün haberine göre yönetmelik değişikliğiyle bina tasarımına ilişkin çeşitli düzenlemeler de yürürlüğe girdi.

Tek müstakil konutlar hariç olmak üzere bodrum dahil üç katlı binalarda asansör boşluğu bırakılması zorunlu hale gelirken, dört kat ve üzerindeki yapılarda asansör yapılması mecburi olacak. Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak kullanım alanı bulunması halinde ise asansörün bodrum kata kadar inmesi gerekecek.

İmar planında aksi belirtilmediği durumlarda taban alanı katsayısı (TAKS), toplam inşaat alanı sınırları korunmak şartıyla yüzde 60'a kadar artırılabilecek.

Sosyal alanlara emsal kolaylığı

Düzenlemeyle yalnızca estetik amaçlı yapılan süs havuzları ile pergola ve kamelyalar, bahçe alanının yüzde 20'sini aşmaması koşuluyla emsal hesabına dahil edilmeyecek.

Ayrıca ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve ortak çatı terasları da inşaat alanı hesabından muaf tutulacak.

Yarım kalan projelere yeni uygulama

Yönetmelik, ruhsat süresi dolan projelere ilişkin kuralları da yeniden düzenledi.

Ruhsat aldıktan sonra iki yıl içinde inşaatına başlanmış projelerde deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği açısından güncel mevzuat uygulanırken, diğer teknik konularda eski hükümler geçerli olacak.

İki yıl içinde yapımına başlanmayan projeler ise mevcut ruhsat haklarını kaybedecek ve yeniden başvurularını güncel mevzuata göre yapmak zorunda kalacak.

Mevcut binalarda tadilat kolaylığı

İskan belgesi bulunan mevcut yapılarda gerçekleştirilecek esaslı tadilatlarda, taşıyıcı sistemin korunması ve deprem, yangın ile yalıtım şartlarının sağlanması koşuluyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına imkan tanındı.