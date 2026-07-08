Balkan ülkeleri ile ihracat 12,7 milyar doları aştı! En büyük pazar yine Romanya

Türkiye, Balkan ülkeleriyle geliştirdiği diplomatik ve ekonomik ilişkilerin etkisiyle bölgeye ihracatını artırmayı sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-haziran döneminde Balkan coğrafyasına yapılan ihracat 12 milyar 715 milyon 317 bin dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4'lük artışa işaret etti.

Türkiye'nin aynı dönemdeki toplam ihracatı ise 136 milyar 58 milyon 739 bin dolar olarak gerçekleşti.

Romanya ilk sıradaki yerini korudu

Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat yapılan ülke 3 milyar 674 milyon dolarla Romanya oldu. Romanya'yı 2 milyar 554 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 745 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 525 milyon dolarla Slovenya ve 1 milyar 72 milyon dolarla Sırbistan takip etti.

Bölgeye yapılan ihracatta Bosna Hersek'e 441,6 milyon dolar, Kosova'ya 441,3 milyon dolar, Arnavutluk'a 430,3 milyon dolar, Hırvatistan'a 410,3 milyon dolar, Kuzey Makedonya'ya 333,9 milyon dolar ve Karadağ'a 85,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İhracatını en fazla artıran ülke Bulgaristan

Yılın ilk altı ayında değer bazında ihracatını en fazla artıran Balkan ülkesi 319,8 milyon dolarlık artışla Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı 150,2 milyon dolarla Sırbistan, 91,8 milyon dolarla Bosna Hersek ve 79 milyon dolarla Hırvatistan izledi.

Öte yandan Romanya'ya yapılan ihracat 334,6 milyon dolar, Slovenya'ya yapılan ihracat 221,3 milyon dolar ve Yunanistan'a yapılan ihracat ise 49,8 milyon dolar geriledi.

İstanbul ilk sırada yer aldı

İller bazında değerlendirildiğinde Balkan ülkelerine en fazla ihracat 4 milyar 651,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi. Balkan ülkelerine yapılan ihracat, İstanbul'un toplam ihracatının yüzde 10,9'unu oluşturdu.

Otomotiv sektörü öne çıktı

Balkan ülkelerine yapılan ihracatta sanayi sektörü ağırlığını korudu. Bölgeye en fazla ihracatı 2 milyar 463,5 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirirken, kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 968,7 milyon dolar, çelik sektörü 1 milyar 908,8 milyon dolar ve demir-demir dışı metaller sektörü 1 milyar 253 milyon dolarlık ihracatla sıralandı.