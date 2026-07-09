TCMB açıkladı: Rezervlerde güçlü artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 3 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolarlık artış kaydetti.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, söz konusu haftada 54 milyar 251 milyon dolardan 61 milyar 952 milyon dolara çıktı.

Böylece döviz rezervlerinde haftalık bazda dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Altın rezervlerinde de artış görüldü

Aynı dönemde TCMB'nin altın rezervleri de artış gösterdi. Altın rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar yükselerek 94 milyar 954 milyon dolardan 97 milyar 742 milyon dolara ulaştı.

Döviz ve altın rezervlerindeki artışın etkisiyle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Temmuz haftasında 149 milyar 205 milyon dolardan 159 milyar 694 milyon dolara yükseldi.