TÜİK açıkladı: İhracatta fiyatlar yükseldi, miktar sert geriledi

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İhracat ve ithalat endekslerine ilişkin mayıs ayı verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı. Verilere göre, ihracatta fiyatların yükseldiği, buna karşın miktar bazında belirgin bir gerileme yaşandığı görüldü.

İhracatın birim değeri yükseldi

Mayısta ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3, imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 12 artış kaydedildi. Yakıt grubunda ise yüzde 52,5 ile en yüksek artış gerçekleşti.

İhracat miktarında yüzde 20,8'lik düşüş

İhracat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 20,8 geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 16, ham maddelerde yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayinde yüzde 21,4'lük düşüş yaşandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi nisanda 146,0 seviyesindeyken mayısta yüzde 1,2 artarak 147,7'ye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise endeks yıllık bazda yüzde 5,5 azaldı.

İthalatta da benzer tablo

İthalat birim değer endeksi de mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 yükseldi. Yakıt grubunda yüzde 49'luk artış dikkat çekerken, ham maddelerde yüzde 4,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,4 artış görüldü. Gıda, içecek ve tütünde ise yüzde 2,4'lük gerileme kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 21,8 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayinde yüzde 23,1 düşüş gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 123,4'ten 116,0'a geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yıllık düşüş yüzde 10 olarak hesaplandı.

Dış ticaret haddinde sınırlı artış

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranını gösteren dış ticaret haddi, geçen yılın mayıs ayında 89,5 seviyesindeyken bu yılın aynı ayında 0,1 puan artarak 89,6'ya yükseldi. Bu veri, ihracat ve ithalat fiyatları arasındaki dengenin geçen yıla göre sınırlı ölçüde iyileştiğine işaret etti.