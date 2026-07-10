Japonya'dan ezber bozan keşif: ‘Aptal altını' sanılıyordu, gerçek altın çıktı!

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Japonya açıklarında bulunan su altındaki volkanik bir kraterin dünyanın en büyük altın yatağına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bölgede gözle görülebilen altın parçacıklarının yanı sıra minerallerin içine gizlenmiş "görünmez altın" olarak adlandırılan nano altın yatakları da tespit etti.

Ölçülmüş en yüksek altın yoğunluğu

Japonya'nın deniz yetki alanında yer alan Higashi-Aogashima hidrotermal alanında gerçekleştirilen araştırma 2015 yılına uzanırken, 11 yıl önce keşfedilen bölgede çok sayıda aktif hidrotermal bacalar ve siyah duman püskürten volkanik yapılar bulunuyor.

Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, bölgeden aldıkları kaya örneklerini laboratuvar ortamında SIMS yöntemiyle inceledi. Yapılan analizler, pirit minerali içinde bugüne kadar ölçülen en yüksek altın yoğunluğunun bulunduğunu ortaya koydu.

Aptal altının içinde gizli "görünmez altın"

Araştırmacılara göre altın, "aptal altını" olarak da bilinen pirit mineralinin içinde iki farklı biçimde yer alıyor.

Bir kısmı nano parçacıklar halinde hapsolurken, bir kısmı ise mineralin kristal yapısına tek tek atomlar halinde gömülü bulunuyor. Bu nedenle altın, klasik yöntemlerle fark edilemiyor ve "görünmez altın" olarak adlandırılıyor.

Bilim insanları, bu pirit örneklerindeki altın yoğunluğunun şu ana kadar dünyada tespit edilmiş en yüksek altın miktarı olduğunu belirtiyor.

Ticari madencilik için büyük potansiyel

Araştırmacılar, bölgenin sığ olması nedeniyle gelecekte ticari madencilik açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, altıın ulaşılabilir konumuna dikkat çekiyor.

Bu keşif Japonya'nın derin deniz madenciliğine yönelik ilgisini artırsa da çevresel tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Bilim insanlarından çevre uyarısı

Keşiften kısa bir süre sonra pek çok bilim insanı, aktif hidrotermal bacaların ticari madenciliğe açılmaması gerektiğini savunarak, sadece bu ortamlarda yaşayabilen çok sayıda canlı olduğunu bildirmişti. Buna rağmen Higashi-Aogashima hidrotermal alanındaki biyolojik çeşitlilik de henüz tam olarak araştırılmış değil.

Tartışmalı derin deniz madenciliği

Şu anda dünya genelindeki denizlerde faaliyette olan ticari altın madeni bulunmuyor. Papua Yeni Gine açıklarında kurulması planlanan ilk büyük derin deniz madeni ise 85 milyon dolarlık zararla, çevresel protestolar nedeniyle iptal edilmişti.

Papua Yeni Gine ve bazı Pasifik ülkeleri derin deniz madenciliğine yönelik geçici durdurma kararı uygularken, Japonya araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Hangisi daha kıymetli?

Yeni bulgular, Higashi-Aogashima'nın sanılandan çok daha büyük bir altın rezervine sahip olduğunu ortaya koyarken, bilim dünyası okyanusun derinliklerindeki milyarlarca dolarlık madenin mi yoksa henüz keşfedilememiş benzersiz deniz ekosisteminin mi daha değerli olduğunu tartışıyor.