Çin pazarı Alman otomotiv devlerine fren yaptırdı

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Volkswagen, BMW ve Audi’nin son satış verileri Çin pazarındaki kaybın büyüdüğünü gösterdi. Volkswagen’in ikinci çeyrek teslimatları yüzde 8,6, BMW’nin yüzde 4,9 gerilerken Audi ilk yarıda yüzde 7,2 düşüş kaydetti.

Volkswagen’in küresel araç teslimatları 2026’nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 2 milyon 77 bin 400’e indi. BMW aynı dönemde 590 bin 962 araç teslim ederken yıllık düşüş yüzde 4,9 oldu.

Audi’nin ocak-haziran dönemindeki teslimatları yüzde 7,2 gerileyerek 727 bin 200 seviyesinde kaldı. Alman üreticilerin Çin’de yüzde 20’yi aşan kayıpları, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki artışların küresel satışlara yansımasını sınırladı.

Volkswagen’de Çin kaybı büyüdü

Volkswagen Grubu’nun Çin teslimatları ikinci çeyrekte yüzde 36,6 azaldı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 669 bin 700 araç teslim ettiği pazarda bu yıl 424 bin 300 araçta kaldı.

Yılın ilk altı ayında Çin’deki teslimatlar yüzde 25,9 düşüşle 973 bine indi. Volkswagen’in küresel teslimatları aynı dönemde yüzde 6,3 azalarak 4 milyon 125 bin 700 oldu. Geçen yılın ilk yarısında 4 milyon 405 bin 400 araç teslim edilmişti.

Çin’deki kaybı Avrupa ve Amerika pazarlarındaki büyüme kısmen sınırladı. İkinci çeyrekte Kuzey Amerika teslimatları yüzde 7,7 artarak 242 bine, Batı Avrupa teslimatları yüzde 1,8 yükselerek 900 bin 600’e çıktı.

Güney Amerika’da satışlar yüzde 9,4 artarak 179 bin 300’e ulaştı. Çin’deki 245 bin 400 araçlık kayıp, diğer bölgelerde elde edilen büyümenin üzerinde kaldı.

Grup markaları farklılaştı

Volkswagen Grubu içindeki markalar ikinci çeyrekte farklı satış performansları sergiledi. Volkswagen Binek Araç’ın teslimatları yüzde 14 düşerek 1 milyon 19 bin 900’e indi.

Audi teslimatları yüzde 8,2 azalarak 367 bin 100 olurken Porsche’deki düşüş yüzde 18,2’ye ulaştı. Porsche, ikinci çeyrekte 61 bin 300 araç teslim etti.

Škoda ise gruptaki düşüş eğiliminin dışında kaldı. Markanın teslimatları yüzde 4,8 artarak 283 bin 800’e çıktı. Volkswagen Ticari Araç da yüzde 4,7 büyümeyle 103 bin 300 araç teslim etti.

Markalar arasındaki ayrışma, fiyat rekabeti ve bölgesel ürün talebinin satışlar üzerindeki etkisini gösterdi. Çin’e daha yüksek oranda bağımlı markalar daha belirgin kayıplarla karşılaştı.

BMW satışları yüzde 4,9 düştü

BMW Grubu’nun ikinci çeyrek teslimatları yüzde 4,9 azalarak 590 bin 962 oldu. Çin’deki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 geriledi.

Şirketin ABD teslimatları yüzde 11,9 artarken Almanya dışındaki Avrupa pazarlarında büyüme yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Avrupa ve ABD’deki artış, Çin ile diğer Asya pazarlarındaki kaybı karşılamaya yetmedi.

BMW markasının teslimatları yüzde 7,7 düşüşle 508 bin 675’e inerken MINI satışları yüzde 17 artarak 81 bin 35’e çıktı. Grup içindeki performans farkı, yenilenen MINI ürünlerinin talebi desteklediğini gösterdi.

BMW, Çin otomotiv pazarındaki zayıflamanın hızlandığını haziran ayında açıklamıştı. Şirket, Çin’de özellikle içten yanmalı motorlu araç talebinin gerilediğini ve fiyat rekabetinin yoğunlaştığını bildirmişti.

Audi iki pazarda geriledi

Audi’nin küresel teslimatları yılın ilk yarısında yüzde 7,2 düşerek 727 bin 200 oldu. Şirket yalnızca ikinci çeyrekte 367 bin 100 araç teslim ederek yüzde 8,2 kayıp yaşadı.

Çin teslimatları ocak-haziran döneminde yaklaşık yüzde 20 geriledi. Kuzey Amerika’daki düşüş ise yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. Çin’deki rekabet ve ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri iki büyük pazardaki satışları baskıladı.

Audi, Çin pazarında fiyat baskısının arttığını, yakıt maliyetlerinin yükseldiğini ve teşvik politikalarında değişiklikler yaşandığını bildirdi. Yerel elektrikli araç üreticilerinin daha hızlı model yenilemesi de yabancı markaların pazar payı üzerindeki baskıyı artırdı.

Audi rakamları Volkswagen Grubu’nun toplam teslimatlarına dahil ediliyor. Markanın Çin ve Kuzey Amerika’daki kaybı, grubun premium araç birimindeki yüzde 8,2’lik ikinci çeyrek düşüşünde belirleyici oldu.

Elektrikli araçlarda Avrupa ayrıştı

Volkswagen Grubu’nun küresel tam elektrikli araç teslimatları ilk yarıda yüzde 5,8 düşerek 438 bin 500’e indi. Avrupa’da ise teslimatlar yüzde 8,4 artarak 377 bine ulaştı.

İkinci çeyrekte Avrupa’daki tam elektrikli araç teslimatları yüzde 5,7 yükselerek 200 bin 700 oldu. ABD’de ilk yarıdaki düşüş yüzde 68,8, Çin’deki düşüş yüzde 47,9 olarak gerçekleşti.

Volkswagen, Avrupa’daki elektrikli araç sipariş havuzunun 2025 sonuna göre yüzde 50’den fazla büyüdüğünü açıkladı. Tam elektrikli modeller, şirketin Avrupa’daki toplam sipariş havuzunun yüzde 30’undan fazlasını oluşturdu.

Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq ve CUPRA Raval gibi giriş seviyesi modeller için alınan siparişlerin sayısı 54 bini aştı. Elektrikli araç talebindeki bölgesel ayrışma, Alman üreticilerin Avrupa’daki büyümeyi Çin ve ABD’deki kayıplarla birlikte yönetmesini gerektiriyor.

Gözler temmuz raporlarında

Volkswagen Grubu, ilk yarıya ilişkin finansal sonuçlarını 24 Temmuz’da açıklayacak. BMW Grubu’nun yarıyıl raporu ise 30 Temmuz’da yayımlanacak.

Yatırımcılar satışlardaki düşüşün gelir, faaliyet kârı, nakit akışı ve otomotiv marjları üzerindeki etkisini izleyecek. Çin’de uygulanan indirimlerin araç başına gelir üzerindeki yansıması da raporların ana başlıkları arasında yer alacak.

BMW, Çin pazarındaki zayıflık ve Orta Doğu’daki çatışmaların enerji maliyetlerine etkisi nedeniyle 2026 beklentilerini haziran ayında aşağı yönlü güncelledi. Şirket, ikinci çeyrekte kâr ve serbest nakit akışının geçen yılın altında kalmasını bekliyor.

Volkswagen tarafında Çin’deki yeni yerel elektrikli modellerin satış performansı, Avrupa’daki elektrikli araç siparişlerinin teslimata dönüşme hızı ve ABD tarifelerinin maliyeti izlenecek. Temmuz ayındaki finansal raporlar, satış kaybının şirket bilançolarına ne ölçüde yansıdığını gösterecek.