Bakan Çiftçi polislere müjdeyi verdi: Mesai ve lojman için düğmeye basıldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk'e verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, emniyet teşkilatının uzun süredir beklediği mesai düzenlemesine ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Polislerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Çiftçi, mevcut yasal düzenlemenin teşkilatın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaya başladığını ifade etti.

Lojman sorunu çözülecek

Çalışma saatleri ile lojman projelerine değinen Bakan Çiftçi, şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. ‘İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsil edelim’ dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız.

"Mesai düzenlemesi yapmak istiyoruz"

Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak."