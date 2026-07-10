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Sahte polis ve savcı tuzağı: 1,5 milyon liralık ziynet eşyasını böyle aldılar

İstanbul Eyüpsultan'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, Azerbaycan uyruklu bir kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etmeye ikna etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı.

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