Çöp sanıp attı, içinde 400 bin TL çıktı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yanlışlıkla çöpe atılan 400 bin lira, saatler süren arama çalışmalarının ardından mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.

Kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için kendisine emanet ettiği 400 bin lirayı eve götürdü. Paranın bulunduğu poşeti mutfağa bırakan Güneş, durumu eşine söylemedi. Poşetin içinde para olduğundan habersiz olan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı.

15 ton atıkta arama yaptılar

Ertesi gün paranın çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden destek istedi. Ailesiyle birlikte ilçedeki atık toplama merkezine giden Güneş, yaklaşık 15 ton çöpün içinde arama yaptı.

Arama çalışmalarından sonuç alamayan Güneş, bu kez mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye başladı. Yaklaşık 7 kameranın görüntülerini kontrol eden Güneş, temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteynerin yanında duran poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gördü.

Bunun üzerine mahalledeki konteynere giden Güneş, para dolu poşeti çöplerin arasında buldu.

"Başımızdan kaynar sular döküldü"

Mehmet Güneş, paranın kendisine emanet edildiğini belirterek, yaşadığı paniği şöyle anlattı:

"Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor."

Güneş, ertesi gün arkadaşının altın almak için gelmesi üzerine eşini aradığını belirterek, "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü" dedi.

Güvenlik kameraları paranın yerini gösterdi

Parayı bulmak için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Güneş, belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Güneş, arama sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi"

Paranın bulunmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Güneş, "Rabb'im kimseye böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın. 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil. Sonuçta elhamdülillah mutlu haberi aldık. Bir anda hüzün, bir anda sevinç.. Aynı anda yaşadık" diye konuştu.