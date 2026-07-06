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Selanik'teki yangında korkutan gelişme: Zehirli duman kilometrelerce yayıldı

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında başlayan yangın, kısa sürede beklenmedik bir boyuta ulaşırken alevlerin sıçradığı tesislerden yükselen zehirli duman kilometrelerce yayıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını kısa sürede geri dönüşüm tesisine sıçrarken, gökyüzüne yükselen zehirli siyah duman kilometrelerce yayıldı. Yayılan toksik gazlar nedeniyle yetkililer peş peşe uyarılar yaptı.

Alevler sanayi tesislerine ulaştı

4 Temmuz'da Selanik'e bağlı Oraiokastro bölgesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle bir tekstil fabrikası ile geri dönüşüm tesisine sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte tesisten yoğun siyah dumanlar yükselirken toksik dumanın Korinthos'a kadar ulaştığı bildirildi.

Vatandaşlara peş peşe uyarı

Yetkililer, zehirli dumanın etkilerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken pencerelerin kapalı tutulması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve dumana maruz kalınmaması tavsiye edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, itfaiye ekiplerinin tesisteki yangın söndürme çalışmaları sürse de yangın yüksek miktarlarda yanıcı madde olması nedeniyle bazı noktalarda devam ediyor. 

Toksik gazların salınımı toprakla engellenecek

Araba lastikleri, plastik malzeme, alüminyum, yağ gibi geri dönüşüm malzemesinin tamamen söndürülebilmesi için ateşin toprakla örtülmesine karar verildi. Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangında biri geri dönüşüm tesisi, biri tekstil fabrikası olmak üzere 3 iş yeri tamamen yandı, 3 iş yeri de ciddi hasar aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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