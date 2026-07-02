Atığını getiren parasını aldı: Yeni sistem yoğun ilgiyle başladı

Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi'nde, iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor. Sisteme teslim edilen ambalajlar geri dönüşüm sürecine kazandırılırken, kazanılan tutarlar kullanıcıların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor. Biriken bakiyeler ise anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekilebiliyor.

Sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul'un birçok ilçesindeki depozito iade noktalarında yoğunluk oluştu. Ambalaj atıklarını geri dönüştürerek teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, makinelerin önünde sıra bekledi. Getirdikleri plastik şişe, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek cihazlara okutan vatandaşlar, işlemlerini tamamlayarak sisteme dahil oldu.

Bazı ilçelerde kurulumlar sürüyor

İstanbul genelinde birçok noktada DOA makineleri hizmet vermeye başlarken, bazı ilçelerde kurulum çalışmalarının henüz tamamlanmadığı görüldü. Yetkililerin, uygulamanın önümüzdeki süreçte daha geniş bir alana yayılması için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Hazne kapasitesine dikkat çekti

İki torba dolusu ambalaj atığıyla geri dönüşüm noktasına gelen vatandaşlardan Abdülsamet Pekdemir, sistemin genel anlamda sorunsuz çalıştığını ancak cihazların hazne kapasitesinin yetersiz kaldığını söyledi. Pekdemir, "Cihaz genel olarak çalışıyor. Ancak hazne küçük olduğu için kısmi sorunlara neden oluyor. Yanımda iki torba getirdim" dedi.

"Ben Bağcılar’dan buraya geldim"

Yaşadığı ilçede henüz DOA makinesi bulunmadığını belirten Pekdemir, bu nedenle farklı bir ilçeye gelmek zorunda kaldığını ifade etti. Pekdemir, "Şu an bazı ilçelerde cihaz yok. Ben Bağcılar’dan buraya geldim. Kendi ilçeme de kurulması için talep oluşturdum, umarım en kısa sürede bizim orada da olur" ifadelerini kullandı.