Bakan Kurum duyurdu: DOA ile ilk gün 1,5 milyon şişe toplandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk gün verilerini açıkladı. 81 ilde devreye giren sistem kapsamında vatandaşlar tarafından yalnızca ilk günde 1,5 milyondan fazla içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi." ifadelerini kullandı.
İlk günde 1 milyon 547 bin 850 adet ambalaj toplandı
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleri aracılığıyla ilk günde 1 milyon 547 bin 850 adet cam, PET ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.
Sistemin dijital uygulaması da kısa sürede geniş kullanıcı kitlesine ulaştı. Verilere göre, uygulamayı indiren kullanıcı sayısı ilk gün itibarıyla 649 bin 244 oldu.
Toplanan ambalajların tamamı geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırılacak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.
Siz attınız, doğa kazandı.💚— Murat KURUM (@murat_kurum) July 2, 2026
Milletimiz #DOA’yı çok sevdi.
Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık.
Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı… pic.twitter.com/U2568Kqq4m