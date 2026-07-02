Bakan Kurum duyurdu: DOA ile ilk gün 1,5 milyon şişe toplandı

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi." ifadelerini kullandı.

İlk günde 1 milyon 547 bin 850 adet ambalaj toplandı

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleri aracılığıyla ilk günde 1 milyon 547 bin 850 adet cam, PET ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

Sistemin dijital uygulaması da kısa sürede geniş kullanıcı kitlesine ulaştı. Verilere göre, uygulamayı indiren kullanıcı sayısı ilk gün itibarıyla 649 bin 244 oldu.

Toplanan ambalajların tamamı geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırılacak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.