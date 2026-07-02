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Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü: Turuncu uyarı kodu yayımlandı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda volkanik aktivite yeniden arttı. Zirvedeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından kül püskürtmeleri ve lav akışı sürerken, lavların Etna’nın doğu yamaçlarından da görülebildiği bildirildi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, bölgeden geçen havacılar için "turuncu" uyarı kodu yayımlarken, Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndaki seferlerin durumdan etkilenmediği açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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