Google Haberler

17 yıllık kazıda tarihi keşif: Büyük İskender dönemine ait izler ortaya çıktı

Kırıkkale'deki Büklükale Antik Kenti'nde 17 yıldır süren kazılarda Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda bronz iğne, hayvan figürlü damga mührü, hayvan başlı kalıntılar ve mühür baskılı eserler de bulundu. Hititlerden Friglere, Perslerden Lidyalılara kadar birçok medeniyetin izlerini barındıran antik kentte, saray kompleksine ait mimari kalıntılar ile Hititçe ve Hurrice tabletler de tespit edildi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bursa'da 9 gün sürecek kültür ve sanat şöleni başladı! 181 etkinlik, 50 lezzet noktası ziyaretçileri bekliyor
Bursa'da 9 gün sürecek kültür ve sanat şöleni başladı
Kılıçdaroğlu ve Özel, mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel, mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi
Venezuela'daki depremin dehşetini Türk vatandaş görüntüledi: Her yer cehennem gibi
Venezuela'daki depremi Türk vatandaşı görüntüledi
Venezuela'yı vuran çifte deprem kamerada
Venezuela'yı vuran çifte deprem kamerada
Depreme maç sırasında yakalandılar
Depreme maç sırasında yakalandılar
Venezuela'da deprem felaketi: Peş peşe sarsıntılar şehirleri yıktı geçti
Venezuela'da deprem felaketi: Peş peşe sarsıntılar şehirleri yıktı geçti
Türkiye'nin konuştuğu yokuşa sürücüler akın ediyor
Fenomen yokuşa akın var
400 kovan taşıyan kamyon devrildi: 24 milyon arı bölgeye yayıldı
400 kovan taşıyan kamyon devrildi: 24 milyon arı bölgeye yayıldı
Sınıfta öğrendiklerini üretime taşıdılar: Gelirden pay aldılar
Sınıfta öğrendiklerini üretime taşıdılar: Gelirden pay aldılar
A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı
A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
10 milyarlık yasa dışı bahis ağına darbe: 7 ilde 52 gözaltı
10 milyarlık yasa dışı bahis ağına darbe: 7 ilde 52 gözaltı