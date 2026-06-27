17 yıllık kazıda tarihi keşif: Büyük İskender dönemine ait izler ortaya çıktı
Kırıkkale'deki Büklükale Antik Kenti'nde 17 yıldır süren kazılarda Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda bronz iğne, hayvan figürlü damga mührü, hayvan başlı kalıntılar ve mühür baskılı eserler de bulundu. Hititlerden Friglere, Perslerden Lidyalılara kadar birçok medeniyetin izlerini barındıran antik kentte, saray kompleksine ait mimari kalıntılar ile Hititçe ve Hurrice tabletler de tespit edildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA