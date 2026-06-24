400 kovan taşıyan kamyon devrildi: 24 milyon arı bölgeye yayıldı
ABD'nin Texas eyaletinde 400 arı kovanı taşıyan kamyonun römorkunun devrilmesiyle yaklaşık 24 milyon bal arısı çevreye yayıldı. Orange County'de meydana gelen kazanın ardından yollar trafiğe kapatılırken, yetkililer bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Olayda ciddi yaralanma ya da arı sokması vakası bildirilmezken, ekipler kovanları kurtarmak ve arıları bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırmak için çalışma başlattı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA