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Sınıfta öğrendiklerini üretime taşıdılar: Gelirden pay aldılar

Ağrı'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, laboratuvarlarda ürettikleri sıvı sabun, çamaşır suyu, deterjan, kolonya ve oda parfümü gibi ürünlerle hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayan üretim faaliyetleri sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürürken, döner sermaye gelirlerinden pay alarak harçlıklarını çıkarıyor. Ağrı'daki meslek liseleri toplamda 2025 yılında 122 milyon liralık ciroya ulaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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