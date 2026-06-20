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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Kimlik ve gerekli belgelerin kontrol edilmesinin ardından öğrenciler salonlara alınırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını bekledi.

Alanya genelinde 30 farklı sınav merkezinde gerçekleştirilen oturumda toplam 16 bin 569 aday üniversite hedefi için sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileler de dışarıda heyecanlı bekleyişini sürdürdü.

İkamet izni nedeniyle sınava giremedi

Sınava girmek üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Mühendislik Fakültesi'ne gelen Alanya Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi Rusya uyruklu Amina Ozova, ikamet izin belgesinde "uzun dönem" ibaresinin yer almaması nedeniyle sınava alınmadığını ifade etti.

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Ozova, şunları söyledi:

"4 yıldır YKS sınavına çalışıyorum. Bugün sınava geldim, ancak beni sınava almadılar. Çünkü kimliğim kısa dönemmiş, uzun dönem kimlik istiyorlarmış. Bununla ilgili okulda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bir senem boşuna gitti. Tıp fakültesine gitmek istiyorum ama sınava almıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kısa dönem kimlikle sınava girilemeyeceğini okuldan söylemediler"