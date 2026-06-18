Google Haberler

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de evinin önünden kaçırılmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın darbedilerek bindirildiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Popüler Videolar
Video Haberler
Navigasyon yanlış yolu gösterdi, genç sürücü dereye uçtu
Navigasyon yanlış yolu gösterdi, genç sürücü dereye uçtu
Facebook'ta hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık ağına operasyon: 4 tutuklama
Facebook'ta hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık ağına operasyon: 4 tutuklama
Baraj suları yükseldi, kafe ve lokantalar suya gömüldü
Baraj suları yükseldi, kafe ve lokantalar suya gömüldü
Dev geçiş başladı: İstanbul Boğazı 14 saat gemi trafiğine kapatıldı
Dev geçiş başladı: İstanbul Boğazı 14 saat gemi trafiğine kapatıldı
65 ilde mali suç operasyonu: 346 şüpheli gözaltında
65 ilde mali suç operasyonu: 346 şüpheli gözaltında
Lunaparktaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Lunaparktaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Hollanda Büyükelçisi ile Çorum Belediye Başkanı makam odasında futbol oynadı
Hollanda Büyükelçisi ile Çorum Belediye Başkanı makam odasında futbol oynadı
Dünyanın 3. büyük vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Dünyanın 3. büyük vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü
Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü
İngiltere’den Rus "gölge filo" tankerine müdahale
İngiltere’den Rus "gölge filo" tankerine müdahale
Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 33 yaralı
Pakistan’da şiddetli yağış: 7 ölü, 33 yaralı
Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de acı olay: 2 imamın son görüntüleri ortaya çıktı