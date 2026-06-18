İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de evinin önünden kaçırılmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın darbedilerek bindirildiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.
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