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Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpıştığı olayda 6 kişi hayatını kaybederken, helikopterlerden birinin elektrikli otomobillerin bulunduğu bir otomobil bayiine düşmesi sonucu bölgede yangın çıktı.

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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve helikopterlerden kurtulan olmadığını açıkladı. Bir helikopterde pilot ve dört yolcu, diğer helikopterde ise yalnız bir pilotun bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, helikopterlerden birinin elektrikli araçların bulunduğu bir otomobil bayiine düştüğünü, helikopterin yere çarpmasıyla birlikte infilak ettiğini ve bunun da ikincil patlamalara neden olduğunu aktardı. Ayrıca, kazanın bayideki yaklaşık 20 aracın alev aldığı büyük bir yangına yol açtığı bildirildi. Alevlerin daha sonra kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Yaklaşık 100 metre uzağa düşen diğer helikopterin ise ters şekilde yere düştüğü ve alev almadığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, enkaz parçalarının yüzlerce metre uzağa savrulduğunu belirterek, olayın nedenine ilişkin verilerin henüz çok erken aşamada olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Helikoptere ait parçalar yüzlerce metre uzağa dağılmış durumda, bu nedenle elimizdeki bilgiler hala çok ön bilgiler. Olayı tam olarak anlayabilmek için kayıtları ve görüntüleri incelememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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