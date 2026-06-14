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İngiltere’den Rus "gölge filo" tankerine müdahale

İngiliz silahlı kuvvetleri, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya ait bir petrol tankerine İngiliz Kanalı’nda müdahale etti.

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İngiltere, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya dikkat çeken bir operasyona imza attı. İngiliz silahlı kuvvetleri, gölge filoya ait bir petrol tankerine İngiliz Kanalı’nda müdahale etti. Kraliyet Deniz Piyadeleri komandoları ve Ulusal Suç Ajansı’ndan özel olarak eğitilmiş kolluk kuvvetleri, 6 saat süren operasyonun ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle gemiye çıktı. Operasyon, RAF Deniz Hava Grubu’ndan uçaklar, bir RAF P-8 uçağı ve HMS Sutherland ile HMS Ledbury ile desteklendi.

"Fransa ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildi"

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Smyrtos" adlı geminin soruşturma sürecinde İngiltere’nin güney kıyısı açıklarında tutulacağı ve izleneceği belirtilerek, "Rusya’nın yaptırımlı petrolünün yüzde 75’ini taşımaktan sorumlu olan, 700’den fazla gemiden oluşan gölge filo, Kremlin için kritik bir can damarı sağlıyor" denildi. Bakanlık, operasyonun Fransa ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Putin’in savaşını finanse edenlere izin vermeyeceğiz"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde İngiliz Kanalı’ndan geçmeye çalışan bir gölge filo petrol tankerinin durdurulması için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verdim. Bu başarılı operasyon, Rusya’ya bir başka darbe indiriyor ve Putin’in Ukrayna’daki savaşını finanse edenlere, gizlenmelerine izin vermeyeceğimizi hatırlatıyor. Bu ülkeyi yılın 365 günü, 24 saat boyunca güvende tutan Silahlı Kuvvetlerimiz ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere bu operasyonda yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Gemi takip sistemine göre Smyrtos, denizde Kamerun bayrağı ile seyrediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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