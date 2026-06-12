HÜRJET gökyüzünde tarih yazdı! 10 uçaklı kol uçuşu gerçekleştirdi
Türkiye'nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları ile gökyüzünde tarihi bir buluşmaya imza attı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan iki HÜRJET, 8 uçaklık akrobasi timine katılarak Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçaklı kol uçuşu gerçekleştirdi. Hassas formasyonlar ve akrobasi manevralarıyla dikkat çeken gösteri, Türkiye'nin havacılık mühendisliğinde ulaştığı seviyeyi ve Türk Hava Kuvvetlerinin yüksek uçuş kabiliyetini ortaya koydu.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA