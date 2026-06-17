Facebook'ta hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık ağına operasyon: 4 tutuklama
Erzurum merkezli yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden hayvan satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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