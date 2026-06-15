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Hollanda Büyükelçisi ile Çorum Belediye Başkanı makam odasında futbol oynadı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Çorum ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. Görüşmede Aşgın, Çorum'un sanayi yatırımları ve Süper Lig'e yükselen Çorum FK hakkında bilgi verirken, Wijnands belediye başkanına futbol topu hediye etti. Aşgın'ın "Açık bir alanda olsaydı sektirmek isterdim, yerimiz dar" sözleri üzerine ikili makam odasında futbol oynadı. Renkli anlar sosyal medyada ilgi gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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