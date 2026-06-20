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YKS öncesi milli takım isyanı: Maçı izledik, bütün moralimizi bozdular

Bolu’da YKS’nin ilk oturumu için sınav sıralarına oturan binlerce aday arasında yer alan Emir Özkan, sınav öncesi A Milli Takım’ın Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetin moralini olumsuz etkilediğini söyledi. Sabah erken saatlerde maçı izlediğini belirten Özkan, “Biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil” diyerek tepkisini dile getirirken, adaylar içeride gelecekleri için ter dökerken aileler de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

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