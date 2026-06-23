Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da EGO'ya ait 505 numaralı yolcu otobüsünün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. İddiaya göre otobüs şoförü, önüne aniden çıkan hafif ticari aracın manevrası sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ağaç ve direğe çarpan otobüsteki yaralılar hastanelere kaldırılırken, tanıklar kaza anında içeride büyük panik yaşandığını anlattı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA