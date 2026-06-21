Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA