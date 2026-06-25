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Venezuela'daki depremin dehşetini Türk vatandaş görüntüledi: Her yer cehennem gibi

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından en az 32 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 700 kişi yaralandı. La Guaira kentinde yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından yaşanan yıkımı telaşla görüntüleyerek, "Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı" dedi.

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Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, ilk resmi açıklamalara göre en az 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 700 kişi de yaralandı.

Ailesiyle birlikte Venezuela'nın La Guaira kentinde yaşayan ve yaklaşık 16 yıldır ülkede bulunan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Her yer cehennem gibi"

Eser, yaşadığı bölgedeki tabloyu, "Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı." sözleriyle anlattı.

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ağır hasar aldığı görülürken, depremin ardından alevlere teslim olan bir bina da kameralara yansıdı.

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem! Yerle bir oldu, can kaybı artıyorVenezuela'da peş peşe iki büyük deprem! Yerle bir oldu, can kaybı artıyorDünya
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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