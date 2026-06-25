Venezuela'daki depremin dehşetini Türk vatandaş görüntüledi: Her yer cehennem gibi

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Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, ilk resmi açıklamalara göre en az 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 700 kişi de yaralandı.

Ailesiyle birlikte Venezuela'nın La Guaira kentinde yaşayan ve yaklaşık 16 yıldır ülkede bulunan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Her yer cehennem gibi"

Eser, yaşadığı bölgedeki tabloyu, "Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı." sözleriyle anlattı.

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ağır hasar aldığı görülürken, depremin ardından alevlere teslim olan bir bina da kameralara yansıdı.