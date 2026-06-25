Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem! Yerle bir oldu, can kaybı artıyor

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Venezuela, peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok bölgede binalar çökerken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış başlattı. Yetkililer ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederken, ilk resmi açıklamaya göre en az 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 700 kişi de yaralandı.

Merkez üssü Karakas'ın batısındaki bölgeler olan depremler, başkent başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde hissedilirken, sarsıntılar Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya kadar ulaştı. Resmi tatil nedeniyle ülkedeki vatandaşlar depreme evlerinde yakalandı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Acil durum yönetimi için bir askeri yetkili görevlendirilirken, metro ve tren seferleri durduruldu, okullarda eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.

Karakas yakınındaki Maiquetía Uluslararası Havalimanı da depremde oluşan ağır hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Venezuela depreminde TSİ ile saat saat yaşananlar:

01.04 - Venezuela'nın başkenti Karakas ve çevresinde şiddetli deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre binalarda hasar oluştu. Kısa süreli tsunami uyarısı yapılırken daha sonra kaldırıldı.

39 saniye arayla 2 büyük deprem

01.05 - İlk depremden 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci ve daha güçlü deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün Yumare'nin 23 kilometre güneydoğusu olduğu açıklandı.

02.57 - Görgü tanıkları binalarda çatlaklar oluştuğunu, eşyaların devrildiğini ve sarsıntının 1967 Karakas depreminden daha şiddetli hissedildiğini söyledi.

03.01 - Muhalefet lideri María Corina Machado, yayımladığı mesajda depremden etkilenen Venezuelalılara destek ve dayanışma çağrısında bulundu.

03.08 - ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yüksek can kaybı ve geniş çaplı yıkım ihtimaline dikkat çekerek güçlü artçı depremlerin sürebileceği uyarısını yaptı.

03.22 - İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gaz sızıntısı riskine karşı bazı binaların gaz akışının kesildiğini açıklayarak vatandaşlardan evlerini boşaltmalarını istedi.

03.25 - Depremin ulusal bayram nedeniyle birçok kişinin evinde bulunduğu sırada meydana geldiği, bu nedenle afetten etkilenen kişi sayısının artabileceği belirtildi.

03.52 - Yetkililer, iki büyük depremin ardından binaların yıkıldığını, enkaz altında kalanlar bulunduğunu ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini açıkladı.

"Güvenli bölgelerde kalın" çağrısı

04.27 - ABD'nin Karakas Büyükelçiliği, vatandaşlarına hasarlı binalardan uzak durmaları ve güvenli bölgelerde kalmaları çağrısında bulundu.

04.39 - Chacao Belediye Başkanı Gustavo Duque Saez, ilçede en az iki binanın tamamen çöktüğünü, 18 kişinin sağ kurtarıldığını ve 500'den fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri sahada

05.40 - Başkent Karakas'ta elektrik kesintilerinin yaşandığı, çok sayıda kişinin geceyi sokakta geçirdiği ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

06.09 - Devlet Başkanlığına göre ilk depremlerin ardından ülke genelinde 20'den fazla artçı deprem meydana geldi. En fazla kuzey kıyısındaki bölgeler etkilendi.

06.31 - ABD arama kurtarma ekipleri ile insani yardım göndereceğini duyurdu. El Salvador, Brezilya, Meksika ve Ekvador da Venezuela'ya destek teklifinde bulundu.

Trump: Yardım etmeye hazırız

06.53 - ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek ABD'nin Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

07.15 - USGS, depremlerin Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında meydana gelen sığ doğrultu atımlı fay hareketinden kaynaklandığını açıkladı. Güçlü artçı depremlerin sürebileceği uyarısı yinelendi.

07.32 - Yetkililer, hasarın boyutunun halen tam olarak belirlenemediğini, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

07.44 - Artçı deprem korkusu yaşayan binlerce kişi geceyi açık alanlarda geçirdi. Yetkililer, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşlardan evlerine dönmemelerini istedi.

07.59 - Karakas'ın Baruta bölgesinde iki binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralıların tedavisine devam edildiği bildirildi.

08.03 - Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremde en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 700 kişinin yaralandığını açıkladı.