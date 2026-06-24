ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satacağı iddia edildi

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Yabancı kaynaklar tarihi adımı çarşamba günü usulca basına sızdırdı. Onay bekleyen anlaşmanın arka planında karmaşık siyasi hesaplar yatıyor. Karşımızda Ankara cephesine sunulan son derece belirgin bir jest duruyor. İki ülke arasındaki hassas dengeler yeniden şekilleniyor.

Türkiye jet motoru tedarikinde General Electric devrede

General Electric tesislerinde üretilen motorlar gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Hedefte doğrudan Türkiye'nin yerli muharip uçağı Kaan projesi var. Kaan ilk olarak 2016 yılında iddialı bir hedefle yola çıktı. Ankara savunma sanayisinde dışa bağımlılığı tamamen bitirmeyi amaçlıyor.

Paketin toplam mali değeri yedi yüz milyon doları rahatça aşıyor. Rakamı doğrulayan kaynaklar satışın devasa boyutuna özellikle dikkat çekiyor. İki ülke Trump döneminde genelde oldukça ılıman ilişkiler kurdu. Trump düzenli aralıklarla Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor.

Rus S-400 sistemleri krizi hala zihinlerde

Washington ile Ankara arasındaki bağlar geçmişte ciddi testlerden geçti. Washington tarafı Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından aniden çıkardı. Washington yönetimi S-400 hava savunma sistemi sebebiyle Ankara'ya yaptırımlar uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Rus yapımı sistemlerin ciddi güvenlik tehdidi yarattığını savunuyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi içerisindeki muhalefet giderek sertleşiyor. New York temsilcisi Gregory Meeks gayriresmi inceleme sürecinde açıkça itiraz etti. Kıdemli Demokrat isim devasa pakete henüz yeşil ışık yakmadı. Amerikalı yetkililerin de aralarında bulunduğu kaynaklar tıkanıklığı net biçimde doğruladı.

Tıkanıklık bitiyor ve süreç resmileşiyor

Yetkililer satışın önümüzdeki birkaç gün içinde tamamen nihayete ermesini bekliyor. Dışişleri Bakanlığı ardından Temsilciler Meclisi'ne resmi bir bildirim sunacak. Bilgiyi paylaşan kaynaklar onay sürecinin çok yaklaştığını müjdeledi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili tüm resmi yorum taleplerini kesinlikle reddetti.

Satışı ilerletme adımı yaklaşık bir yıllık uzun bir bekleyişin ardından geldi. Hakan Fidan geçtiğimiz yıl süreçteki gecikmeden kamuoyu önünde şikayetçi oldu. Dışişleri Bakanı o günlerde yaşanan durumu açıkça bir oyalama olarak nitelendirdi. Gözlemciler şimdi 7 ile 8 Temmuz tarihlerindeki NATO zirvesine odaklanıyor.

İttifak içi gerilimler ve mali yükler tartışılıyor

Türkiye önümüzdeki ay NATO liderlerini ev sahibi sıfatıyla ağırlayacak. Üyeler ittifak içerisinde mali yüklerin paylaşımı konusunda derin çatışmalar yaşıyor. Amerika müttefiklerin savunma harcamalarındaki yetersizliğinden sürekli şikayet ediyor. Washington İran ile Amerika savaşında müttefiklerin tutumunu da kıyasıya eleştiriyor.

Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabaları masadaki en sıcak gündem maddelerinden biridir. Amerikan tarafı müttefiklerinin yeterli oranda sorumluluk almadığını açıkça savunuyor. Analistler zirvenin mevcut askeri gerilimlerin gölgesinde geçeceğini tahmin ediyor. Liderler mevcut krizleri aşmak için zorlu diplomatik manevralar gerçekleştirecek.