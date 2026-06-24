Çip devi halka arz oluyor: İşlemler 10 Temmuz'da başlıyor

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Dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi ve Güney Kore'nin en değerli şirketlerinden SK Hynix, Nasdaq’ta halka arz yoluyla 29 milyar dolar toplamayı planlıyor.

İşlemler 10 Temmuz'da başlıyor

Şirket, toplam değeri 29,65 milyar doları bulan 17,79 milyon yeni hisse ihraç etmeyi hedeflerken işlemlerin Nasdaq'ta 10 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Şirketin halka arz sürecini ise BofA, Citigroup, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi küresel yatırım bankaları yönetecek.

Şirket bu hamleyle yapay zeka teknolojilerinin merkezi konumundaki ABD'de varlığını güçlendirerek küresel ölçekteki yerini daha da sağlamlaştırmaya çalışırken üretim kapasitesini de hızla artırıyor.

Güney Kore'de 2027 yılında faaliyete geçecek ve dev bellek çipi üretim kampüsü inşa eden SK Hynix ayrıca, Indiana'da 4 milyar dolarlık paketleme tesisi kurarak ilk kez ABD'de üretim faaliyetlerine adım atıyor.

Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, çip talebini hızla artırarak küresel ölçekte arzı sıkılaştırırken son verilere göre SK Hynix, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarının yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ediyor.

Hisseler yüzde 280'in üzerinde değer kazandı

Öte yandan yatırımcıların çip üreticilerine yönelik ilgisinin ardından SK Hynix hisseleri de bu yıl yüzde 280'in üzerinde değer kazanarak şirketin piyasa değerini 1 trilyon dolar seviyesine taşıdı.