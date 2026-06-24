Asya borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde geriliyor

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Asya piyasaları teknoloji hisselerindeki küresel satış dalgasının ardından çarşamba günü temkinli bir seyir izliyor. Yatırımcılar pay piyasalarındaki sert dalgalanmaların gelecekteki oynaklığı artırabileceğini öngörüyor.

Güney Kore'de KOSPI endeksi 14,73 puan azalarak yüzde 0,18 kayıpla 8.189,11 puandan işlem görüyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise dalgalı seyrin ardından yüzde 0,38 azalışla 69.523,79 puana gerilemiş durumda.

Küresel satış dalgası endeksleri baskılıyor

New York borsasındaki keskin gerileme Asya piyasaları genelinde küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor. Borçla finanse edilen yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler ve Federal Rezerv başkanı Kevin Warsh liderliğindeki merkez bankasının şahin duruş sinyalleri satışları tetikliyor. Çip üreticilerinin hisselerini yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri baskı altında tutuyor.

Bölgesel gelişmeler endekslerin yönü üzerinde belirleyici oluyor. Çin'de SSE Bileşik Endeksi yüzde 0,62 azalışla 4.080,96 puana inerken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 kayıpla 23.313,04 puana geriliyor. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,03 artışla 8.789,40 puana ulaşıyor. Asya piyasaları genelini yansıtan The Asia Dow endeksi yüzde 1,04 düşüşle 6.311,60 puana iniyor.

Enerji piyasaları ve döviz koridorunda dalgalanma

Petrol fiyatları Körfez'deki tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden geçişe başlayacağına dair beklentilerle dört ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Washington ve Tahran yönetimlerinin barış çerçevesine dair sunduğu farklı açıklamalar belirsizliği koruyor.



Döviz piyasalarında ABD doları bir yılın zirvesine yakın işlem görüyor. Asya piyasaları para birimlerinden Japon yeni dolar karşısında 161,57 ile 40 yılın en düşük seviyesine yaklaşıyor. Tokyo yetkililerinin kur piyasasına müdahale edebileceğine yönelik beklentiler geçerliliğini koruyor.