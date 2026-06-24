Altın fiyatları neden düşüyor? Altında neler oluyor?

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Ons altın fiyatı yılın ilk ayında 5 bin 602 doların, gram altın fiyatı ise 7 bin 809 liranın üzerine çıkarak tarihi rekor kırmıştı. Altın kazançları katlarken şubat ayında yaşanan satışlar ve patlak veren savaşın ardından tepetaklak oldu. Son 5 ayda kazançları silen altın, ABD'de enflasyonun son üç yılın en yüksek seviyesinde seyretmesine rağmen düşüş trendini sürdürüyor.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü, enflasyondan korunmak için sığındığı altın beklentilerin tersine hareket ederken altının neden düştüğü merak konusu oldu.

Hayal kırıklığına yol açan bu düşüşün ardında ise yüksek faiz oranları ve kazanç artışı bulunuyor.

Altın tahvillerde olduğu gibi düzenli faiz geliri ya da hisselerdeki gibi temettü ödemesi sağlamaz. Bu durum da altını diğer yatırım araçlarınfan elde edilebilecek getirilere karşı savunmasız kılıyor. Tahviller yüksek getiri sunduğunda yatırımcılar "Neden gelir getirmeyen altını elimde tutayım?" diye düşünüyor altına olan talep zayıflıyor.

Benzer bir durum hisse senetleri için de geçerli. Ekonomi büyüdükçe şirket kârları artar, firmalar yatırımlarını genişletir ve hissedarlara daha yüksek temettüler dağıtır. Bu ortamda yine düzenli gelir sağlamayan altın yatırım açısından cazibesini yitirir.

Merkez bankaları sıkılaşmaya geçiyor

Analistlere göre piyasalar da şu an tam olarak böyle bir senaryoyu fiyatlıyor. 2026'nın ilk çeyreğinde S&P 500 şirketlerinin hisse başına kârları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarken şirket kârlarındaki çift haneli büyümenin 2027 sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, İran ile yaşanan gerilimin ardından yükselen enerji fiyatları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururkrn Merkez bankaları da bu baskıya para politikasını sıkılaştırarak karşılık veriyor.

Avrupa Merkez Bankası haziran ayında faiz oranlarını artırırken, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh da daha şahin bir tutuma geçeceğinin sinyalini verdi. Piyasalar da aniden faiz indirimlerini değil, faiz artışlarını fiyatlamaya başladı. Fed'in bu yıl faiz oranlarını artıracağı düşünülürken veriler de faiz artırımlarını destekliyor.

Altın boğaları geri çekiliyor

Bir yıl önce gümrük vergisi belirsizliği ve faiz indirimi beklentilerinin konuşulduğu ortamda altın adeta bir mıknatıs gibi yatrıımcıları kendine çekerken piyasalar altın fiyatlarının daha da yükseleceği konusunda oldukça iyimserdi.

Ancak mevcut dinamikler piyasalardaki bu iyimserliği de ortadan kaldırırken bankalar ve kurumlar da altın fiyatı tahminlerini çarpıcı şekilde düşürdü.

Goldman Sachs, 2026 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara çekerken, faiz artırımlarının gündeme geldiği daha sert bir senaryoda altının 4 bin 440 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü.

Altın satın almanın gerçekten işe yaradığı zamanlar

Altını destekleyen koşullar bugün değişmeye başlarken yatırımcılar, altının cazibesini tamamen kaybedip kaybetmediğini sorguluyor. Ancak analistler altının genellikle enflasyonun gerilediği ve merkez bankalarının faiz indirimine gittiği dönemlerde değer kazandığına dikkat çekiyor.

Benzer şekilde ekonomik büyümenin yavaşladığı, hisse senedi piyasalarında oynaklığın arttığı dönemlerde de yatırımcılar yine güvenli liman arayışına giriyor.

Tarihsel veriler, altının en güçlü performansınıyüksek enflasyon döneminde değil merkez bankalarının gevşek para politikası izlediği dönemlerde gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu ortamda düşük faizler, altının diğer yatırım araçlarına kıyasla daha cazip hale gelmesini sağlıyor.

'Güvenli liman' 1970'lerden kalma bir efsane

Altının enflasyona karşı otomatik bir koruma aracı olduğu yönündeki yaygın görüş ise büyük ölçüde 1970'li yılların ekonomik koşullarına dayanıyor. O dönemde kontrolden çıkan enflasyona ve fiyat artışlarına merkez bankaları yeterince hızlı tepki verememişti.

Yüksek enflasyon karşısında faiz oranlarının yetersiz kalması, tasarruflarını korumak isteyen yatırımcıalrı altın gibi güvenli liman varlıklarına yönlendirdi. Altın ve diğer değerli metaller de alternatif koruma araçlarının sınırlı olması nedeniyle güçlü bir yükseliş kaydetti.

Bugün ise yükselen faiz oranları, artan tahvil getirileri ve güçlenen dolarla birlikte daha farklı bir tabloya işaret ediyor. Öte yandan ABD ekonomisi güçlü görünümünü koruyor, işsizlik oranı tarihi düşük seviyelere yakın seyrederken, teknoloji şirketleri de güçlü kâr rakamları açıklamaya devam ediyor. Bu noktada analistler sadece enflasyonu baz alarak altına yönelmenin bir hata olabileceği konusunda uyarıyor.