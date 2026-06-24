Hürmüz Boğazı tanker geçişleri petrol fiyatlarını dört ayın dibine çekti

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Brent ham petrol vadeli işlemleri GMT 0350 itibarıyla 78 sent değer kaybetti. Yüzde 1,0 oranında gerileyen varil fiyatı 76,30 dolar seviyesine indi. ABD Batı Teksas türü ham petrol de salı günü 78 sent düştü. Yüzde 1,1 oranında azalan fiyat 72,43 dolar üzerinden işlem gördü.

Her iki referans gösterge salı günkü kapanışta yüzde 1 civarında kayıp yaşadı. Fiyatlar böylece mart ayı başından beri görülen en düşük seviyeyi test etti.

Washington ve Tahran hattında diplomatik trafik

ING emtia stratejistleri Basra Körfezi üzerinden gelen pozitif sinyallerin piyasayı rahatlattığını raporlarına ekledi. Boğazdan yapılan gemi geçişleri son günlerde artış gösterdi. Rakamlar savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kalıyor. Washington yönetimi barış görüşmeleri sonrasında Tahran hükümetine 60 günlük yaptırım muafiyeti tanıdı.

Anlaşma İran tarafına yeniden satış izni verdi. Lübnan içindeki çatışmaların hafiflemesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Mitsubishi UFJ Research and Consulting baş ekonomisti Tomomichi Akuta deniz sevkiyatlarındaki toparlanmanın etkisini vurguladı. Nükleer müzakerelerdeki ilerleme fiyatları savaş öncesi seviyelere çekebilir.

Hürmüz Boğazı üzerinden yeni petrol sevkiyatı planı

Umman ve İran salı günü boğazdaki navigasyon yönetiminin geleceğini tartışmak üzere anlaştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio transit ücreti alma girişimlerinin uluslararası hukuku ihlal edeceğini söyledi. Anlaşmanın kalıcılığı konusundaki belirsizlikler devam ediyor.

Trump salı günü İran hükümetinin nükleer denetimleri sonsuza kadar kabul ettiğini duyurdu. Tahran yönetimi müzakerelerde böyle bir taviz vermediğini açıkladı. Yatırımcılar Orta Doğu içindeki üreticilerin ihracatı ne kadar hızlı toparlayacağını yakından izliyor.

Yüzlerce gemi ve on bir bin denizci tahliye ediliyor

Fars haber ajansına konuşan askeri kaynaklar günlük sınırlı sayıda gemiye geçiş izni verdiklerini aktardı. Güvenlik koordinasyonunu İran Devrim Muhafızları Donanması sağlıyor. Gemi takip verileri salı günü mahsur kalan üç dev tankerin boğazdan geçtiğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler denizcilik ajansı ateşkes sonrası yeni bir tahliye planı başlattı. Plan Basra Körfezi sularında mahsur kalan yüzlerce gemiyi ve 11000 denizciyi kapsıyor.

Amerikan petrol stok verilerinde piyasa beklentisi aşıldı

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre 19 Haziran haftasında ham petrol stokları 765 bin varil azaldı. Reuters tarafından yapılan ankete katılan dokuz analist farklı bir tablo bekliyordu. Analistler geçen hafta ham petrol stoklarının ortalama 4,5 milyon varil düşeceğini tahmin etmişti.