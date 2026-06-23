Taraftarlar isyan etti! Bir biranın fiyatı bir günlük asgari ücrete eşit

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda stadyum içindeki yiyecek ve içecek fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Turnuva için binlerce kilometre yol kat eden taraftarlar, özellikle içecek fiyatlarının beklediklerinden çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Bir bira 20 doları aştı

En çok tepki çeken ürünlerin başında bira geliyor. Bazı stadyumlarda bira fiyatlarının 20 doların üzerine çıktığı belirtilirken, Avrupa'dan gelen taraftarlar kendi ülkelerindeki fiyatlarla kıyaslandığında aradaki farkın çok büyük olduğunu söylüyor.

Meksika'da bira neredeyse günlük ücrete eşit

Meksika'daki bazı Dünya Kupası maçlarında satılan biraların fiyatı, ülkedeki günlük asgari ücrete yaklaşarak ayrı bir tartışma yarattı. Yerel taraftarlar, turnuva nedeniyle oluşan fiyat artışlarının futbolseverleri zorladığını ifade ediyor.

Menüde yok yok

Turnuva boyunca stadyumlarda satılan yiyecekler de dikkat çekiyor. Miami'de 75 dolarlık havyarlı patates ürünü, 40 dolarlık dev empanada ve 22 dolarlık özel hamburger gibi ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her şehir kendi yerel mutfağını öne çıkaran özel menüler hazırlamış durumda.

Taraftarlar ikiye bölündü

Bazı futbolseverler fiyatları aşırı yüksek bulurken, bazıları ise Dünya Kupası'nın dört yılda bir düzenlenen özel bir organizasyon olduğunu ve bu nedenle maliyetlerin kabul edilebilir olduğunu savunuyor. Özellikle sosyal medyada fiyatlar hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor.

Atlanta istisna oldu

Turnuvanın en dikkat çeken istisnası ise Atlanta'daki stadyum oldu. Burada pizza dilimleri 3 dolara, gazlı içecekler 4 dolara ve bazı biralar 8 dolara satılıyor. Bu fiyatlar diğer ev sahibi şehirlerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede kalıyor.

"Bilet aldık ama masraf bitmedi"

Birçok taraftar, zaten yüksek bilet, ulaşım ve konaklama maliyetleri ödediklerini, stadyum içindeki fiyatların da bütçelerini zorladığını dile getiriyor. Dünya Kupası deneyiminin toplam maliyetinin beklenenden çok daha yüksek olduğu yorumları yapılıyor.

Dünya Kupası deneyimi yine de cazibesini koruyor

Tüm fiyat tartışmalarına rağmen taraftarlar, Dünya Kupası atmosferinin eşsiz olduğunu ve organizasyona katılmanın unutulmaz bir deneyim sunduğunu söylüyor. Birçok futbolsever için yüksek maliyetlere rağmen turnuvada yer almak hâlâ hayat boyu yaşanacak özel bir anı olarak görülüyor.