Enflasyon beklentisinde 5 yılın en düşük seviyesi

Merkez Bankası (TC­MB), Haziran 2026’ya ilişkin “Sek­törel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı. Buna gö­re, haziranda 12 ay sonrası yıl­lık enflasyon beklentileri ge­çen aya göre, piyasa katılımcıla­rı için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekle­yen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüz­de 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

Savaşın etkisi azalmaya başladı

Merkez Bankası anketi aylar itibarıyla incelendiğinde, Ha­ziran 2026’daki 12 ay sonrasına ilişkin yüzde 46,13’lük hanehal­kı enflasyon beklentisinin son 5 yılın en düşük seviye olduğu gö­rülüyor.

Buna göre, Temmuz 2021’de yüzde 45,81 olarak ölçülen hane­halkının 12 sonrasına ilişkin yıl­lık tüketici enflasyonu beklen­tisi o tarihten sonra hızla yük­selerek Ağustos 2023'te yüzde 88,27 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonra dalgalı bir seyir izleyen hanelerin enflas­yon beklentisi bu yılın başında yüzde 50’nin altına indi. Hazi­ran 2026 itibarıyla ise 5 yıl sonra ilk kez yüzde 47’nin altına düştü. Reel sektörün beklentisi ise ge­çen şubat ayında yüzde 32’ye ka­dar gerilemişti. Savaş etkisi ne­deniyle reel kesimin enflasyon beklentilerinde bir miktar bo­zulma yaşandı. Piyasa katılımcı­ları tarafına bakıldığında şubat­ta yüzde 22,1 ile bu yılın en dü­şük beklentisine işaret etmişti.

Şimşek: Tedbirlerin etkisi görülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin ha­ziranda iyileştiğini belirterek, “Jeopolitik gerilimlerin azal­masıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentiler­deki iyileşmeyi desteklemesi­ni bekliyoruz. Dezenflasyon he­defimiz doğrultusunda kararlı­lıkla çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Şimşek, NSosyal hesabından verileri değerlendirdi. Jeopolitik geliş­melerin enerji fiyatlarını artır­masının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluş­turarak beklentileri olumsuz et­kilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: “Programı­mız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklenti­lerde kalıcı bir bozulmanın önü­ne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli ted­birleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enf­lasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti” dedi.