Enflasyon beklentisinde 5 yılın en düşük seviyesi
Enflasyon beklentilerine en katı kesim olan hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 46,13 oldu. Bu oran Temmuz 2021’deki yüzde 45,81’lik beklentiden bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Bu tarihten sonra yüzde 47’nin altına düşmeyen hanelerin beklentisi Ağustos 2023'te yüzde 88’i aşmıştı.
Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026’ya ilişkin “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı. Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.
Savaşın etkisi azalmaya başladı
Merkez Bankası anketi aylar itibarıyla incelendiğinde, Haziran 2026’daki 12 ay sonrasına ilişkin yüzde 46,13’lük hanehalkı enflasyon beklentisinin son 5 yılın en düşük seviye olduğu görülüyor.
Buna göre, Temmuz 2021’de yüzde 45,81 olarak ölçülen hanehalkının 12 sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu beklentisi o tarihten sonra hızla yükselerek Ağustos 2023'te yüzde 88,27 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonra dalgalı bir seyir izleyen hanelerin enflasyon beklentisi bu yılın başında yüzde 50’nin altına indi. Haziran 2026 itibarıyla ise 5 yıl sonra ilk kez yüzde 47’nin altına düştü. Reel sektörün beklentisi ise geçen şubat ayında yüzde 32’ye kadar gerilemişti. Savaş etkisi nedeniyle reel kesimin enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma yaşandı. Piyasa katılımcıları tarafına bakıldığında şubatta yüzde 22,1 ile bu yılın en düşük beklentisine işaret etmişti.
Şimşek: Tedbirlerin etkisi görülüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini belirterek, “Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Şimşek, NSosyal hesabından verileri değerlendirdi. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: “Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti” dedi.