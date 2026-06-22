SGK'dan yapılandırma kolaylığı: Başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere ait 4A prim borçları, Bağ-Kur kapsamındaki 4B prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik genelge yayımladı. Genelge, SGK'nın tüm teşkilat birimlerine gönderilirken uygulamaya ilişkin esaslar da netleşti.

Buna göre, 2026 yılı haziran ayı ve öncesine ait prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınacak.

Taksit süresi 72 aya çıkarıldı

Yapılandırma kapsamında azami tecil süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Teminatsız tecil limiti ise 10 milyon lira olarak güncellendi. Toplam borcun bu tutarı aşması halinde, yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat alınacak.

İlk taksit için son tarih 31 Ağustos

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

İlk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak.