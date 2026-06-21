Sıfırdan başlayıp milyarder olan isim zenginliğin reçetesini açıkladı: İki altın kural var

Bugün Forbes verilerine göre 6 milyar dolarlık bir serveti bulunan Amerikalı girişimci Mark Cuban, para kazanmaya henüz 12 yaşındayken çöp poşeti satarak başlamıştı.

Üniversiteden hemen sonra bilgisayarlık danışmanlık şirketi kuran Cuban, dot-com balonu döneminde broadcast.com şirketini Yahoo'ya 5,7 milyar dolara satarak milyarder oldu. Uzun yıllar NBA takımı Dallas Mavericks'in başkanlığını yürüten ve dünyaca ünlü Shark Tank programında ilgi çekici start-up'lara yatırım yapan milyarder isim televizyon dünyasında ikonik bir figür haline gelirken son yıllarda ise ilaç sektörüne yöneldi.

Nasıl zengin olunur?

Zenginliğin temelinde disiplinli tasarruf ve bilgi birikiminin yattığını belirten Cuban, servet oluşturmak isteyenlere "Nasıl zengin olunur?" başlıklı blog yazısında dikkat çekici tavsiyelerde bulundu.

Cuban, lüks harcamaları kısmayı ve mümkün olan her kuruşu biriktirmeyi tavsiye ederken kahve yerine su içmeyi, fast food yerine makarna ve peynir yemeyi önerirken, tüm kredi kartlarından da kurtulunması gerektiğini belirtti.

İstikrar ve disiplin uyarısı

Gerçek servetin küçük ama istikrarlı adımlarla inşa edildiğini ifade eden Cuban, hızlı zenginleşme vaat eden yatırım fırsatlarına karşı da uyarıda bulundu. Gerçek fırsatların kolay kolay paylaşılmadığını belirten milyarder girişimci, kalıcı servetin disiplinli bir süreçle oluşturulduğunun altınız çizdi.

Cuban'a göre tasarrufun amacı sadece banka hesabındaki rakamı büyütmek değil aynı zamanda fırsatlar ortaya çıktığında harekete geçebilecek finansal esnekliğe de sahip olmak. "Zengin olmanın ilk adımı disiplin gerektirir" diyen Cuban, düzenli para biriktirenlerin ekonomik krizler sırasında daha fazla seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

İkinci kural 'bilgi'

Ancak Cuban'ın formülü sadece tasarrufla sınırlı değil. Milyarder iş insanına göre ikinci temel kural ise bilgi sahibi olmak. Cuban, zengin olmayı hedefleyelere ilgi duydukları bir sektör seçmelerini, o alanda uzmanlaşmalarını ve uzun vadeli düşünmelerini tavisye etti. Sektör yayınlarının takip edtmek, etkinliklere katılmak ve profesyonellerle iletişim kurmak gerektiğini belirten Cuban, dişe dokunur bir servetin yıllar hatta on yıllar içinde oluşturulabileceğini ifade etti.

Mark Cuban'a göre zengileşme hedefinde amaç, şansa güvenmek değil, fırsatlar ortaya çıktığında o fırsattan yararlanabilecek hazırlığa sahip olmak.