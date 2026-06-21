Ne dolar ne euro... Goldman Sachs en çok değerlenen para birimini açıkladı

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Güncel serbest piyasa döviz kurlarına göre (21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla) dolar 46,45 TL'den, euro 53,28 TL'den ve sterlin 61,49 TL'den işlem görürken sterlin, Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, İngiltere, ABD, Almanya ve İsveç'ten oluşan G10 ülkeleri arasında en fazla değerlenen para birimi olarak öne çıkıyor.

Ancak Goldman Sachs'a göre, Brexit sonrası yaşanan satış dalgasının ardından toparlanan sterlin aşırı değerlemeye karşılık orta vadede baskı altında kalabilir.

G10 ülkeleri arasında en fazla değerlenen para birimi

Sterlinin temel göstergelerin üzerine çıktığını belirten stratejist Stuart Jenkins, Brexit sürecinin İngiliz ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline zarar verdiğini ve sterlinin adil değerini yaklaşık yüzde 6 düşürdüğünü ifade etti. Ancak Jenkins'e göre sterlin Brexit'e rağmen son yıllarda güçlü bir toparlanma gösterdi ve G10 ülkeleri arasında en fazla değerlenen para birimi oldu.

İngiltere'nin 2020'de AB'den ayrılmasının ardından dolara karşısında yüzde 1,5 oranında değer kazanan sterlin yine de Brexit öncesi seviyesinin yüzde 10 altında kalmaya devam ediyor.

Sterlin zorlu bir ortamla karşı karşıya kalacak

Goldman Sachs da referandum sonrasında yaşanan değer kaybının büyük bölümünün telafi edilmesiyle birlikte sterlinde ilave yükseliş alanının daraldığını değerlendiriyor ve önümüzdeki aylarda sterlinin daha zorlu bir ortamla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası ve Fed'e kıyasla güvercin bir tutum sergileyen İngiltere Merkez Bankası, sterlin üzerinde baskı oluştururken, siyasi belirsizlik de oynaklığı artırıyor. Piyasaların odağında ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer üzerinde baskı yaratabilecek Makerfield ara seçiminin sonuçları var.

Sterlinde aşırı değerlenme

Jenkins, uzun vadeli göstergelerin sterlin açısından daha dengeli bir tablo ortaya koyduğunu belirtirken, sterlinin 30 yıllık döngüsüne genel olarak uyumlu seyrettiğini ifade etti. Jenkins, AB ile daha yakın ticari ilişkiler kurulmasının da mevcut değerleme baskılarını hafifletebileceğini söyledi.

Sterlinde bir miktar aşırı değerlenmeye işaret eden Goldman Sachs ise, bu durumun orta vadede sterlin için olumsuz bir tablo oluşturabileceğini belirtiyor.