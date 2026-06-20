Bakan Şimşek'ten enerji mesajı: 400 milyon avroluk destekle dönüşüm hızlanacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası tarafından Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve enerji depolama projelerine sağlanan 400 milyon avroluk ek finansmana ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dünya Bankası'ndan 400 milyon avroluk destek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Dünya Bankası tarafından sağlanan 400 milyon avro tutarındaki uzun vadeli finansmanın yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

"Yeşil dönüşüm Türkiye için bir zorunluluk"

Türkiye'nin enerji alanındaki dönüşüm sürecine dikkat çeken Şimşek, yeşil dönüşümün ülke açısından önemli bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Şimşek açıklamasında, "Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjide dönüşüm vurgusu

Açıklamada, enerji ithalatının azaltılması amacıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımların artırıldığına işaret edilirken, sağlanan finansmanın enerji dönüşüm sürecine katkı sunacağı ve sektörün dayanıklılığını güçlendireceği belirtildi.