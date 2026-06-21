Mayısta 422 firmaya dahilde işleme izni verildi

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Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 422 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgeleri ile firma talebine bağlı olarak iptal edilen dahilde işleme izin belgelerine yönelik listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

6 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi

Yayımlanan listelere göre, geçen ay 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.

Aynı dönemde 6 firma için yurt içi satış ve teslim belgesi, 1 firma için ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Mayıs ayında firma talebine istinaden 12 dahilde işleme izin belgesinin iptal edildiği bildirildi.