Körfez'den Türkiye'ye yeni ticaret koridoru açıldı

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Abu Dabi Limanları Grubu, Halife Limanı ile Irak'ın Umm Kasr Limanı arasında entegre lojistik hizmetlerini devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yüklerin depolanması ve taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla her iki limanda da gerekli lojistik altyapının hazırlandığı belirtilirken, yeni hizmetlerin ticaret akışlarını daha kesintisiz hale getirerek uzun vadeli tedarik zinciri dayanıklılığına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Körfez'den Türkiye ve Avrupa'ya uzanan ağ

Irak'ın kara ulaşım ağı üzerinden Türkiye ve Suriye sınırlarına uzanan güzergahlara bağlantısı bulunan Umm Kasr Limanı'nın, Körfez ülkelerinden gelen yüklerin kara ve demir yolu taşımacılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılmasında doğal bir geçiş noktası konumunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bağlantının grubun "bölgesel entegrasyonu güçlendirme ve mevcut ticaret hatlarını destekleme" taahhüdünün bir parçası olduğu vurgulandı. Yeni hizmetlerin, iki liman arasında gerçekleştirilecek haftalık seferlerle konteyner ve yük taşımacılığına yönelik artan talebi karşılamayı amaçladığı belirtildi.

4 ülke bu ağ ile Avrupa'ya açılacak

Bu lojistik ağın ayrıca Lübnan, Suriye ve Ürdün ile BAE ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ticari hareketliliği destekleyeceği, bölgenin lojistik bağlantı ağını Türkiye ve Avrupa pazarlarını da kapsayacak şekilde genişleteceği ifade edildi.

Öte yandan, Abu Dabi Limanları Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muhammed Cuma eş-Şamasi, açıklamasında, söz konusu hizmetlerin genişletilmiş ticaret koridorları ve bağlantı kanalları aracılığıyla iş dünyasına stratejik bir geçiş kapısı sunduğunu belirtti.

Şamasi, bu adımın grubun erişilebilirliği artıran, yeni ticaret koridorları açan ve bölgedeki şirketlerle uluslararası firmalara daha geniş fırsatlar sunan ileriye dönük vizyonunu yansıttığını kaydetti.